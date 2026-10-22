Malatya'da hazırlanan "EkoVizyon Fikir Maratonu Projesi" uluslararası kongrede kabul edildi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "EkoVizyon Fikir Maratonu Projesi", Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Kongresi'nde tam metin bildiri ve sözlü sunum olarak kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan "EkoVizyon Fikir Maratonu Projesi" çevre sorunlarına yönelik farkındalığın artırılmasını ve öğrencilerin sürdürülebilir çözümler geliştirme süreçlerine aktif katılımını esas alan etkilerini ortaya koyuyor.

Proje, öğrencileri çevre sorunları karşısında yalnızca bilgi edinen bireyler olmanın yanısıra araştıran, sorgulayan, fikir geliştiren ve çözüm üreten aktif paydaşlar haline getirmeyi amaçlıyor.

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Ar-Ge Birimi'nde görevli Şeyda Nur Halitoğlu ile Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Akpınar tarafından hazırlanan çalışma, Elazığ'da 11-14 Kasım'da düzenlenecek Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi ve İklim Değişikliği Kongresi'nde tam metin bildiri ve sözlü sunum olarak kabul edildi.