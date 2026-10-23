Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan Ankara'da proje temasları

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarda ilçeyle ilgili projelerin takibi ve hızlandırılması konularını ele alırken, Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına da katıldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı görevine atanan Mesut Arı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ulutaş, Arı'ya yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Ulutaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile de bir araya geldi. Görüşmede, Akçadağ'la ilgili projelerin takibi ve hızlandırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Ankara'daki temasları çerçevesinde Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına da katılan Ulutaş, şehirlerin daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akçadağ'ın gelişimi ve ilçe sakinlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ulutaş, ziyaretlerdeki nazik kabulleri dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.