İnönü Üniversitesi'nin doktora eğitimindeki kalitesi uluslararası etiketle tescillendi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün doktora eğitiminde uluslararası kalite standartlarını karşıladığını belgeleyen ORPHEUS Kalite Etiketi, düzenlenen törenle enstitüye takdim edildi.

Törene; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Süleyman Nihat Şad, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Serap Parlar Kılıç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cuma Mertoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE ) Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz, enstitü müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

İlk olarak konuşan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cuma Mertoğlu, ORPHEUS Kalite Etiketi'nin önemine dikkat çekti. Mertoğlu, "Bugün almaya hak kazandığımız bu belge yalnızca belirli standartları karşıladığımızı göstermemektedir. Aynı zamanda eğitimden araştırmaya, akademik süreçlerden yönetsel uygulamalara kadar bütün faaliyetlerimizi planlayabildiğimizi, ölçebildiğimizi, değerlendirebildiğimizi ve sürekli geliştirebildiğimizi göstermektedir. Kalite bir sonuç değil, ölçülen, izlenen, değerlendirilen ve sürekli geliştirilen bir süreçtir. Akreditasyon, geçmişte neler başardığımızın değil, gelecekte hangi standartlardan asla vazgeçmeyeceğimizin ilanıdır." dedi. Mertoğlu, bu başarının ortak aklın ve ortak sorumluluğun bir sonucu olduğunu belirterek desteklerinden dolayı Rektörlüğe, akademisyenlere, idari personele ve öğrencilere teşekkür etti.

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"Bu başarı üniversitemiz için milat niteliğindedir"

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise Sağlık Bilimleri Enstitüsünün elde ettiği uluslararası etiketle üniversite genelinde bir kalite kültürü oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün başarısının diğer enstitülere de örnek olacağını belirten Akpolat, "Öncelikle ORPHEUS Kalite Etiketi'ni alan Sağlık Bilimleri Enstitümüzü tebrik ediyorum. Bu gerçekten üniversitemiz için milat niteliğinde bir başarıdır. Sağlık Bilimleri Enstitümüzün gösterdiği bu başarıyı diğer enstitülerimize de örnek olsun diye bugün bu toplantıyı bir lansman ve duyuru formatında gerçekleştiriyoruz. Herkesin kaliteyi önemsemesini ve kendi biriminin kalite sürecini yönetmesini istiyoruz" dedi.

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ORPHEUS standartlarının araştırma odaklı bir doktora eğitim modelini desteklediğini ifade eden Akpolat, "ORPHEUS klasik eğitim sisteminden artık özgün araştırma merkezli bir eğitim sistemine evrilmiş olmayı ifade ediyor. Artık doktora jürilerine uluslararası danışmanları ve jüri üyelerini katmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Akpolat, kalite sürecinin başlangıcından bu yana elde edilen bu başarıda katkısı olan önceki enstitü müdürleri olmak üzere herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Türkiye'deki 8 kurumdan biri İnönü Üniversitesi oldu

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Lokman Hekim Tanrıverdi, "ORPHEUS Kalite Etiketi Sonrası Süreç" başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye'de bu etiketi alan 8. kurum olduklarını söyleyen Doç. Dr. Tanrıverdi, "ORPHEUS, biyomedikal ve sağlık bilimlerinde doktora eğitiminin kalitesini ve uluslararası uyumunu güvence altına almayı amaçlayan Avrupa merkezli bir kuruluştur. Enstitümüz öz değerlendirme, dış değerlendirme ve saha ziyareti aşamalarını tamamlayarak kalite belgesini almıştır. Türkiye 8 kurumla etiket sahibi 24 kurum arasında ilk sırada yer almaktadır. Enstitümüz Türkiye'den ORPHEUS etiketi alan 8. kurumdur" diye konuştu.

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Doç. Dr. Lokman Hekim Tanrıverdi'nin sunumunun ardından belge takdimi bölümüne geçildi. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, ORPHEUS Kalite Etiketi belgesini Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cuma Mertoğlu'na takdim etti. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.