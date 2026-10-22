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        Efruz Apartmanı davasında 8 sanığa hapis cezası

        Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Efruz Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığı hapis cezasına çarptırırken, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Efruz Apartmanı davasında 8 sanığa hapis cezası

        Malatya’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen ikinci depremde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği Efruz Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme, 8 sanığı hapis cezasına çarptırırken, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikincisinde, saat 13.24’te meydana gelen depremde Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan Efruz Apartmanı yıkılmıştı. Binanın enkazında 3’ü Türk, 13’ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, binanın yapımından sorumlu tuttuğu sanıklar M.B.K., B.Y., C.D., A.A., Y.D. ve N.Ö.’yü "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçundan ayrı ayrı 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, binanın projesinin belediyede onaylanması sürecinde imzaları bulunan dönemin belediye görevlileri A.Y. ve M.B.’ye de aynı suçtan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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        4 sanık beraat etti

        Mahkeme, sanıklar F.T., S.K., M.G. ve M.D. hakkında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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