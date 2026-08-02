Darende tarihi alanları ve doğasıyla karavan tutkunlarını ağırlıyor

Malatya'nın Darende ilçesi tarihi, manevi ve doğal zenginlikleriyle karavanlarıyla Türkiye'yi gezen ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.



Karavanlarıyla ilçeye gelen ziyaretçiler, Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Günpınar Şelalesi, Kudret Havuzu ve tarihi alanlarda vakit geçiriyor.



Karavanıyla Osmaniye'den gelen Celal Kuş, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini beğendiğini söyledi.



Birçok bölgeyi görme fırsatı yakaladığını anlatan Kuş, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin birçok ilini ve turistik bölgesini gezdim ancak bu kadar düzenli, temiz ve estetik bir alanla ilk kez karşılaşıyorum. Külliyede ziyaretçi konforu için her ayrıntı düşünülmüş. Özellikle klimalı ve tertemiz lavabolar büyük bir hizmet. Burada insan kendisini gerçekten değerli hissediyor."



Ziyaretçilerden Ali Karadut da eşi ve çocuklarıyla ilk kez Darende'yi ziyaret ettiğini ve beğendiğini belirtti.



Karadut, şu ifadeleri kullandı:



"Burası adeta bozkırın ortasında saklı kalmış bir cennet. Somuncu Baba Külliyesi'nde cuma namazını kıldım. Manevi atmosferi, estetik yapısı ve temizliği beni hayran bıraktı. Her ayrıntı büyük bir titizlikle hazırlanmış. Ailem de ilçeyi çok beğendi. Çay ikramı, ücretsiz içme suyu, mesire alanları, geniş otoparklar ve temiz lavabolar ziyaretçiye verilen değeri gösteriyor."

