Darende'de sağanak sonrası Tohma Çayı'nın rengi değişti

Yağış sonrası debisi ve rengi değişen çayda taşkın yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlar çayın çamurlu akışını izlerken bazı kişilerin bulanık suda balık tutmaya çalıştığı görüldü.

İlçede etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden çaya ulaşan sular, Tohma Çayı'nın bulanık ve çamurlu akmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.