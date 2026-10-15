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        Darende'de sağanak sonrası Tohma Çayı'nın rengi değişti

        Malatya'nın Darende ilçesinde, sağanağın ardından dağlık alanlardan ve derelerden gelen sular nedeniyle Tohma Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Darende'de sağanak sonrası Tohma Çayı'nın rengi değişti

        Malatya'nın Darende ilçesinde, sağanağın ardından dağlık alanlardan ve derelerden gelen sular nedeniyle Tohma Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

        İlçede etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerden çaya ulaşan sular, Tohma Çayı'nın bulanık ve çamurlu akmasına neden oldu.

        Yağış sonrası debisi ve rengi değişen çayda taşkın yaşanmadı. Çevredeki vatandaşlar çayın çamurlu akışını izlerken bazı kişilerin bulanık suda balık tutmaya çalıştığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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