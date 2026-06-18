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        Doğanşehir'de "Yıl Sonu Şenliği Programı" düzenlendi

        Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde "Yıl Sonu Şenliği Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Doğanşehir'de "Yıl Sonu Şenliği Programı" düzenlendi

        Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde "Yıl Sonu Şenliği Programı" gerçekleştirildi.


        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikler yapıldı.


        Vatandaşların yoğun katılımının olduğu programda, birçok sanat ve kültür etkinliği düzenlendi.

        Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaptığı açıklamada, bu yıl görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban da programda emeği geçenlere teşekkür ederek başarı diledi.

        Programa, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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