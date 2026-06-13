Emekli öğretmen doğa atıklarını esere dönüştürerek evini sanat merkezine çevirdi

YETER ADA ŞEKO - Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen ve etnografik sanatçı Fikri Çalışkan, geçmiş yaşam biçimlerini anlattığı ve doğadan topladığı atık malzemeleri kullanarak oluşturduğu çalışmalarıyla evini sanat merkezine dönüştürdü.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Değerlendirme Kurulu tarafından etnografik sanatçı kartıyla onurlandırılan Çalışkan, doğadan topladığı atık malzemelerden Türkiye'deki tarihi eser ve mekanların minyatürlerini yapıyor.





Çalışkan, kaya, taş, kum, çakıl ve yosun gibi doğadan topladığı malzemelerle oluşturduğu yaklaşık 70 eseri, Darende Sanat Evi'nde sergiliyor.



Eserler, geçmişin kültürel mirasını ve bölgedeki tarihi ve turistik alanları yansıtıyor.



Fikri Çalışkan AA muhabirine, sanatını genç kuşaklara geçmiş yaşam tarzlarını aktarmak için bir araç olarak gördüğünü söyledi.



En büyük endişesinin gençlerin geçmişe ilgi duymaması olduğunu ifade eden Çalışkan, "Günümüzde tabletler, cep telefonları var, teknoloji çok gelişti. İlk başta ilgilenmeyeceklerini düşündüm ama ilgileniyorlar ve beğeniyorlar. Geçmişte annelerinin, babalarının, dedelerinin nasıl yaşadığını görmeleri ve bunu anlamaları beni mutlu ediyor." dedi.



Çalışkan, kültür ve yaşam tarzının unutulmaması için çalışmalarını yaptığının altını çizerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısıyım. Bakanlıktan verilen bilgiye göre etnografik sanat alanında yaşayan tek sanatçı olduğum söyleniyor." ifadesini kullandı.



Çalışmalarına ilk olarak evinin bir köşesinde küçük düzenlemeler yaparak başladığını belirten Çalışkan, "Önce bir havuz yapayım, dolap dönsün, su sesi gelsin, ben de karşısında oturup kahvemi içeyim istedim. Onu yaptım. Sonra başka şeyler de yapmak istedim, onları da yaptım. Görenler de 'Sen yapıyorsun, sen görüyorsun.' dedi. Bu şekilde iş büyüdü ve buraya kadar geldi." diye konuştu.



Çalışkan, eserlerinde doğadan topladığı malzemeleri kullandığına dikkati çekerek, çalışmanın temelinde doğallık ve geri dönüşüm fikrinin yer aldığını aktardı. Çalışkan, "Daha doğal olsun diye böyle yaptım. Hazır malzeme kullanmak bana şık ve hoş gelmedi. Çevremizde ve evde bulunan malzemeleri değerlendirerek hem nostalji oluşturmak hem de onları yeniden kullanmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.



- "Biraz sanat ruhu varsa doğada aradığın her şeyi bulabilirsin"



Doğada bulduğu her şeyi değerlendirdiğini vurgulayan Çalışkan, orijinal taşlar, kum, çakıl, paslanmış çivi, paslanmış tel, atılmış çatalı sanata dönüştürmeye çalıştığını aktardı.



Çalışkan, doğanın sanat için zengin bir kaynak olduğunu belirterek, "Biraz sanat ruhu varsa doğada aradığın her şeyi bulabilirsin. Bir telden, çay kaşığından, çataldan ya da plastik bir tabaktan çok şey yapılabilir. Önemli olan istemek. Ben yaptığım her şeyi severek ve isteyerek yapıyorum." dedi.



Dağları çok sevdiğini ve kendini orada daha özgür hissettiğini söyleyen Çalışkan, "Bahçelerde yetişmeyip dağda yetişen çiçekleri de alıyorum. Donduruyorum, rengiyle birlikte olduğu gibi kalıyor. Onları da çalışmalarımda kullanabiliyorum." ifadesini kullandı.



Çalışkan, kaynakların bilinçsizce kullanıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:



“Sanki bu dünyaya sadece biz gelmişiz ve bizden sonra kimse yaşamayacak gibi davranıyoruz. Bütün kaynakları maalesef çok kötü kullanıyoruz ve değerini bilmiyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller var. Onlara bir şeyler bırakmamız lazım. Suyu, havayı, toprağı kirletmememiz gerekiyor. Ama maalesef bunları hor kullanıyoruz."



Çalışkan, büyük bölümü insanlar tarafından oluşturulan doğadaki atıkların çoğunun değerlendirilebileceğine işaret etti.



- Sanat evine ilgi yoğun



Eserlerine ilginin yoğun olduğunu belirten Çalışkan, çevre illerden veya turlarla gelen ziyaretçilerin Darende Sanat Evi'ni ziyaret ettiğini aktardı.





Çalışkan, ziyaretlerin ardından yeniden üretime yöneldiğini kaydetti.







