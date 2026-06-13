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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.


        Malatya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-12 Haziran'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.


        Operasyonda, 4 bin 6 sentetik ecza hap, 381 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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