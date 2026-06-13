Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Malatya Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-12 Haziran'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 4 bin 6 sentetik ecza hap, 381 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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