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        GÜNCELLEME - Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:55 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.  

        Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini belirtti.

        Yangın alanında çalışmaların sürdüğünü aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Yangın bölgesinde, AFAD 1 araç ve 4 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 8 araç 25 personel, Orman İşletme Müdürlüğü 4 araç, 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 16 personel, Jandarma 2 araç 10 personel görev yapmaktadır. Yangının kontrol altına alınması amacıyla ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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