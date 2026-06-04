Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya'da Kıbrıs'taki sorunları anlattı:

        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya'da Kıbrıs'taki sorunları anlattı:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Rumlar Ada'yı tek taraflı olarak yönetmek, Kıbrıs Türk halkını ezmek, izolasyonlarla yormak istiyor. Hiçbir zaman Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefinden, Ada'nın Rum olması hedefinden vazgeçmediler" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 22:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya'da Kıbrıs'taki sorunları anlattı:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Rumlar Ada'yı tek taraflı olarak yönetmek, Kıbrıs Türk halkını ezmek, izolasyonlarla yormak istiyor. Hiçbir zaman Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefinden, Ada'nın Rum olması hedefinden vazgeçmediler" dedi.


        Öztürkler, bir otelde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.


        Rum tarafıyla yaşanan sorunlara değinen Öztürkler, "Rumlar Ada'yı tek taraflı olarak yönetmek, Kıbrıs Türk halkını ezmek, izolasyonlarla yormak istiyor. Hiçbir zaman Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefinden, Ada'nın Rum olması hedefinden vazgeçmediler." diye konuştu.


        Güney Kıbrıs'ta sağ partilerin yükselişine dikkati çeken Öztürkler, şöyle devam etti:


        "ELAM Partisi var orada, tam 8 milletvekili çıkardı, 4 milletvekilleri vardı 8'e yükseldi. ELAM Partisi EOKA'nın devamı olan partidir. Güney Kıbrıs'ta gün geçtikçe güçleniyor. Sol partilerin zayıfladığı, sağ partilerin yükseldiği bir dönem. Bu ELAM Partisi mensupları her 15 Kasım'da her 20 Temmuz'da taşkınlık yaparlar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yakarlar. Böyle bir parti ve şu anda Güney Kıbrıs'ta gün geçtikçe yükseliyor. Durmadan silahlanıyorlar.


        İsrail durmadan Güney Kıbrıs'ta köy satın alıyor. İsrail geçen haftalarda ünlü bir köyü satın aldı. İsrail ile anlaşmalar yetmezmiş gibi sanki İsrail'in ne olduğunu bilmez, İsrail'in Gazze'de neler yaptığını bilmez, İsrail'in kimin maşası olduğunu bilmez, İsrail'in politikasının ne olduğunu bilmez, İsrail'in insanlık dışı hareketlerini bilmezmiş gibi İsrail ile yakınlaşıyor."

        Öztürkler, Rum kesiminin silahlanma yarışında olduğunu ve mili gelirinin ciddi bir kısmını silahlanmaya ayırdığını kaydederek, "Rum Milli Muhafız Ordusunun toplamı Türk ordusunun bir tümeni kadardır. Bunu çok iyi bilmesi lazım. Onun için bu silahlanmalarla bir yere varamayacaklar." diye konuştu.

        KKTC'nin milli bir dava olduğunu vurgulayan belirten Öztürkler, her zaman egemenliklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Ata ile Gençlik ve Eğitim Federasyonu (GEF) Genel Başkanı Ahmet Bayduz da selamlama konuşması yaptı.

        Konuşmaların ardından Öztürkler, programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Malatya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı
        Malatya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlandı
        Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi
        Hekimhan'da öğrenciler yaptıkları maket uçakları sergiledi
        Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Darende'de konser verdi
        Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Darende'de konser verdi
        Malatya'da ambulans helikopter 66 yaşındaki hasta için havalandı
        Malatya'da ambulans helikopter 66 yaşındaki hasta için havalandı
        Çamlıca Koleji bursluluk sınavına damga vurdu: 4 Türkiye birincisi
        Çamlıca Koleji bursluluk sınavına damga vurdu: 4 Türkiye birincisi
        Malatya'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kedi kurtarıldı
        Malatya'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kedi kurtarıldı