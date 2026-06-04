KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya'da Kıbrıs'taki sorunları anlattı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Rumlar Ada'yı tek taraflı olarak yönetmek, Kıbrıs Türk halkını ezmek, izolasyonlarla yormak istiyor. Hiçbir zaman Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefinden, Ada'nın Rum olması hedefinden vazgeçmediler" dedi.





Öztürkler, bir otelde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.





Rum tarafıyla yaşanan sorunlara değinen Öztürkler, "Rumlar Ada'yı tek taraflı olarak yönetmek, Kıbrıs Türk halkını ezmek, izolasyonlarla yormak istiyor. Hiçbir zaman Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefinden, Ada'nın Rum olması hedefinden vazgeçmediler." diye konuştu.





Güney Kıbrıs'ta sağ partilerin yükselişine dikkati çeken Öztürkler, şöyle devam etti:





"ELAM Partisi var orada, tam 8 milletvekili çıkardı, 4 milletvekilleri vardı 8'e yükseldi. ELAM Partisi EOKA'nın devamı olan partidir. Güney Kıbrıs'ta gün geçtikçe güçleniyor. Sol partilerin zayıfladığı, sağ partilerin yükseldiği bir dönem. Bu ELAM Partisi mensupları her 15 Kasım'da her 20 Temmuz'da taşkınlık yaparlar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yakarlar. Böyle bir parti ve şu anda Güney Kıbrıs'ta gün geçtikçe yükseliyor. Durmadan silahlanıyorlar.





İsrail durmadan Güney Kıbrıs'ta köy satın alıyor. İsrail geçen haftalarda ünlü bir köyü satın aldı. İsrail ile anlaşmalar yetmezmiş gibi sanki İsrail'in ne olduğunu bilmez, İsrail'in Gazze'de neler yaptığını bilmez, İsrail'in kimin maşası olduğunu bilmez, İsrail'in politikasının ne olduğunu bilmez, İsrail'in insanlık dışı hareketlerini bilmezmiş gibi İsrail ile yakınlaşıyor."



Öztürkler, Rum kesiminin silahlanma yarışında olduğunu ve mili gelirinin ciddi bir kısmını silahlanmaya ayırdığını kaydederek, "Rum Milli Muhafız Ordusunun toplamı Türk ordusunun bir tümeni kadardır. Bunu çok iyi bilmesi lazım. Onun için bu silahlanmalarla bir yere varamayacaklar." diye konuştu.



KKTC'nin milli bir dava olduğunu vurgulayan belirten Öztürkler, her zaman egemenliklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.



Malatya Valisi Seddar Yavuz, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Ata ile Gençlik ve Eğitim Federasyonu (GEF) Genel Başkanı Ahmet Bayduz da selamlama konuşması yaptı.



Konuşmaların ardından Öztürkler, programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket verdi.







