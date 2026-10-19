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        Malatya 12. Kitap Fuarı'nda 300'ün üzerinde yazar okurlarla buluşacak

        Malatya'da 23 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek 12. Kitap Fuarı'nın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Malatya 12. Kitap Fuarı'nda 300'ün üzerinde yazar okurlarla buluşacak

        Malatya'da 23 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek 12. Kitap Fuarı'nın tanıtımı yapıldı.

        Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarın tanıtım programı, Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, programda yaptığı konuşmada, şehre değer katacak önemli bir fuarın tanıtımını yapmak ve vatandaşları etkinliğe davet etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Fuarın bu yıl "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenleneceğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Şehrimizi imar, inşa ve ihya ettik. 125 bin 239 bağımsız bölümü hayata geçirdik. Efsanevi bir başarıyı ortaya koyduk. Kutlu devletimizin, aziz milletimizin kurumsal kapasitesinin, dayanışmasının çok önemli bir göstergesidir. Artık Malatya'yı geleceğe hazırladık. Sıra artık kültür, sanat, ticaret, sanayi ve teknoloji. Yola devam etmek istiyoruz. Kitap fuarının en önemli konularından bir tanesi yeni bir gündem, yeni bir ekosistem oluşturmaktır. Bu ekosistemin adı eğitim ve kültür ekosistemidir."

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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de her yıl daha büyük bir organizasyonla yazarları ve yayınevlerini okurlarla buluşturduklarını belirtti.

        Bir şehrin büyüklüğünün yolları, binaları ve ekonomik gücüyle ölçülemeyeceğini ifade eden Er, şöyle konuştu:

        "O şehrin kütüphaneleri, kültür hayatı, yetiştirdiği insanlar ve gençlerine sunduğu imkanlar da en az fiziki yatırımlar kadar önemlidir. Kitap, insanın kendini tanımasının, dünyayı anlamasının ve geleceğini şekillendirmesinin en önemli araçlarından biridir. Bu yıl yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alanda kitapseverleri ağırlayacağız. Fuarımızda yaklaşık 300 yayınevi ve 300'ün üzerinde yazarımız okurlarıyla buluşacak. 350 imza etkinliği, 75 konferans, söyleşi ve panel yapacağız. 120 okulumuzda öğrencilerle yazarlar buluşacak."

        Galeri
        Galeri

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