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        Malatya'da 2 kilo esrar ele geçirildi

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 23:10 Güncelleme:
        Malatya'da 2 kilo esrar ele geçirildi

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenlendi. 1 şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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