Malatya'da 2 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenlendi. 1 şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 2 kilo 50 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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