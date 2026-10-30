Malatya'da karısını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde karısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde karısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Başpınar Mahallesi'nde şüpheli M.G, karısı M.G'yi aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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