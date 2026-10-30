Malatya Kitap Fuarı yazar ve ziyaretçilerden tam not aldı

Depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya, kültür ve sanat alanında da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarı, 300'ün üzerinde yazar, yüzlerce yayınevi ve binlerce kitapseveri bir araya getirirken, yazarlar ve ziyaretçiler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan kitap fuarını her yıl daha da güçlendirdiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 12. Malatya Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek yayınevi temsilcileri, yazarlar ve kitapseverlerle bir araya geldi. Fuar alanındaki stantları gezen, yazarlarla sohbet eden ve vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Er, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde kültürel etkinlikleri de öncelikli gördüklerini ifade etti. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin fiziki olarak yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Er, kültürel hayatın devamlılığını sağlamanın da en az fiziki yatırımlar kadar önemli olduğunu vurguladı.

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Göreve geldikleri dönemde 10'uncusu düzenlenen Malatya Kitap Fuarı'nı geçen yıl 11'inci, bu yıl ise 12'nci kez gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Er, "Malatya Kitap Fuarı şehrimizin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip. Deprem sürecine rağmen bu geleneği sürdürdük. Her yıl fuarımızı daha da geliştirerek hem yazarlarımızı hem de kitapseverlerimizi daha güçlü bir organizasyonla buluşturuyoruz. Bu yıl 300'ün üzerinde yazarımızın katılımıyla imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, Malatya'yı kültür ve sanat alanında da güçlü bir şehir haline getirmek" dedi.

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"Birkaç yıl içinde rakipsiz hale gelebilir"

Malatya Kitap Fuarı'na 12 yıldır katılan yazar Bilal Sami Gökdemir, organizasyonun her yıl gelişerek önemli bir noktaya ulaştığını söyledi. Malatyalı okurların özellikle gençlerin kitaplara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökdemir, fuarın diğer şehirlerdeki organizasyonlara örnek olabilecek bir seviyeye geldiğini belirtti. Malatya'ya geldikleri ilk andan uğurlandıkları ana kadar gördükleri ilgiden etkilendiklerini ifade eden Gökdemir, organizasyonun düzenine ve ev sahipliğine dikkat çekti. Pandemi ve deprem dönemleri dışında fuarın her yıl üzerine koyarak ilerlediğini kaydeden Gökdemir, "Birkaç yıl sonra Malatya Kitap Fuarı'nın belki de bir rakibi olmayacak gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

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"Böylesine büyük bir organizasyon Malatya için çok değerli"

Malatya Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Mehmet Ak da kitap fuarına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaklaşık 300 yayınevinin ve çok sayıda yazarın yer aldığı organizasyonun Malatya için önemli bir kültürel kazanım olduğunu belirten Ak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Fuar alanındaki yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ak, "Böylesine büyük bir organizasyonu Malatya'ya kazandırmak çok değerli. Katılım gerçekten çok iyi. Yaklaşık 300 yayınevi ve çok sayıda yazar burada. On gün boyunca eşsiz bir kitap etkinliği yaşanacağını umut ediyorum. Bu noktada Kitap Fuarı'nı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Kitap okumanın düşünce dünyasını geliştirdiğini ve insanlara farklı bakış açıları kazandırdığını vurgulayan Ak, bütün Malatyalıları çocuklarıyla birlikte fuarı ziyaret etmeye davet etti.

"Malatya çok hızlı bir toparlanma süreci geçirmiş"

Yazar ve gazeteci Serhan Asker de Malatya'nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi. Depremden bu yana kenti yakından takip ettiğini belirten Asker, yaşanan büyük yıkıma rağmen ortaya konulan toparlanma çabasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Malatya'nın depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olduğunu hatırlatan Asker, "Malatya'nın geldiği noktayı iyi anlamak lazım. Çok hızlı organize olmuş, bugün geldiği noktada güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Hatay'dan sonra en fazla yara alan illerden biri Malatya'ydı. Ancak bugün kentin yeniden ayağa kalktığını görüyoruz" diye konuştu.

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Geçen yıl da kitap fuarını ziyaret ettiğini belirten Asker, bu yıl organizasyonun daha da geliştiğini ve ziyaretçi memnuniyetinin arttığını kaydetti. Kitap fuarlarının şehirlerin kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Asker, yazarlarla okurları buluşturan bu tür organizasyonların her şehirde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı ve yazar Eşref Doğan da fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyon dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuar ziyareti kapsamında yayınevi temsilcileri, yazarlar ve kitapseverlerle yakından ilgilenerek katılımcılarla sohbet etti.