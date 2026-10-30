Yeşilyurt Belediyesinin tanıtım standı İstanbul'da yoğun ilgi görüyor

Yeşilyurt Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri’nde açtığı stantla Malatya’nın köklü mutfak kültürünü, yöresel lezzetlerini ve misafirperverliğini ziyaretçiler ve gurbetçilerle buluşturuyor.

Malatya’nın zengin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Etkinlikte yerini alan Yeşilyurt Belediyesi, kurduğu stantta ziyaretçilerini ağırlayarak ilçenin kültürel değerlerini, geleneksel mutfağını ve yöresel ürünlerini tanıtıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan stantta Malatya peyniri, tandır, bilik ekmeği, yoğurtlu çorba ve dünyaca ünlü Malatya kayısısı ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Geleneksel lezzetlerin ikram edildiği stant, özellikle İstanbul’da yaşayan Malatyalıların ve diğer ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Malatya ve Yeşilyurt’u anlatan görsellerin yer aldığı stantı ziyaret eden gurbetçiler, memleket hasretini giderirken Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve ilçenin sahip olduğu kültürel değerler hakkında da bilgi alma fırsatı buluyor.

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"Hemşerilerimizle hasret gideriyor, Malatya’mızın güzelliklerini anlatıyoruz"

Kurulan standı ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri’nde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür organizasyonlarda yer almayı önemsiyoruz. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz ve gurbetçilerimizle bir araya gelerek hasret gideriyor, şehrimizin ve ilçemizin güzelliklerini tanıtma fırsatı buluyoruz. Standımıza gösterilen yoğun ilgi ise bizleri son derece mutlu ediyor. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.