Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Tutoğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kediyi fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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