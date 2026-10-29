Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

        Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmandaki bir kedinin posta kutusuna sıkıştığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, posta kutusunu keserek kediyi çıkardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
        Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
        Darende'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Darende'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Malatya için kuvvetli yağış uyarısı
        Malatya için kuvvetli yağış uyarısı
        Malatya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Malatya'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Malatya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Malatya'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Malatya'dan 9 ayda 250 milyon dolarlık ihracat
        Malatya'dan 9 ayda 250 milyon dolarlık ihracat