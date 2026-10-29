Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 29.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanın posta kutusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmandaki bir kedinin posta kutusuna sıkıştığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, posta kutusunu keserek kediyi çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
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