Malatya'da posta kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Göztepe Mahallesi'ndeki bir apartmandaki bir kedinin posta kutusuna sıkıştığını gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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