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        Malatya'dan U14 Milli Takım hokey kampına 8 sporcu davet edildi

        Hokeyde milli takıma sporcu yetiştiren kentlerden biri olan Malatya'dan, U14 Milli Takım kampına 4'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 8 sporcu davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Malatya'dan U14 Milli Takım hokey kampına 8 sporcu davet edildi

        Hokeyde milli takıma sporcu yetiştiren kentlerden biri olan Malatya'dan, U14 Milli Takım kampına 4'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 8 sporcu davet edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan eski milli hokeyci ve antrenör Demet Yılmaz, AA muhabirine, 6 yıldır Malatya'da antrenörlük yaptığını söyledi.

        Yeşiltepe'deki tesislerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, milli takım altyapısına sporcu kazandırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

        Özellikle kız çocuklarının spora yönelmesini önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, hokeyin çocukların eğitim hayatına ve kişisel gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

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        Sporun çocuklara her anlamda öz güven aşıladığını belirten Yılmaz, "Bu çocuklar milli takım kamplarından döndüğünde oradan farklı bir fıtratta geliyorlar, ayrı bir öz güven oluyor ve kişilik oturuyor." dedi.

        Son yıllarda çocukların spora kazandırılması açısından büyük çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Son 6 yılda yaklaşık 200 sporcu milli takım kampına çağrıldı, bunlardan 50'si kız çocuğu. Gittikleri kategoriler değişiyor U14-U16-U18 ve A Milli Takım."

        - U14 kampına çağrılan 42 sporcudan 8'i Malatya'dan

        Milli takım seçmelerinin 4 etapta gerçekleştirileceğini ve ilk etabın tamamlandığını belirten Yılmaz, "U14 kampına 42 sporcu çağrıldı, iller bazında en fazla sporcu Malatya'dan çağrıldı. Malatya'dan 4 kız ve 4 erkek olmak üzere 8 sporcu gitti. Öncesinde U16 kampına 5 sporcumuz gitti ve elenmediler." ifadelerini kaydetti.

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        - Milli takım hayaliyle çalışıyorlar

        U14 Milli Takım kampına davet edilen 13 yaşındaki Zeynep Yılmaz, yaklaşık 7 yıldır hokey oynadığını belirterek, "Hokeyi sevdiğim için devam ediyorum. Seçilmek için elimizden geleni yaptık. Seçmelerde yorulsak da koştuk. Hedefimiz milli takıma seçilerek forma giymek." ifadelerini kullandı.

        Nehir Demir de milli takım kampına davet edilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Milli takım kampına çağrıldığım için çok heyecanlıyım ve sevindim. Antrenmanlarda biraz daha çaba gösterdim." dedi.

        Sporculardan Bedirhan Kaya ise milli takım hedefini, "Benimle birlikte 3 arkadaşım seçildi. Kamplarda kondisyon çalıştık, koşu yaptık. Milli takıma kalanların arasında olmak istiyorum. Hedefim milli hokeyci olmak ve hedefimin kapısını araladım." sözleriyle anlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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