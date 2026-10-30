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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan "Enkazdan İmara Malatya" söyleşisi

        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan "Enkazdan İmara Malatya" söyleşisi

        Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında "Enkazdan İmara Malatya" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan "Enkazdan İmara Malatya" söyleşisi

        Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında "Enkazdan İmara Malatya" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Söyleşide, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları ele alındı. Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması, Akçadağ ilçesinin gelişimi ve geleceğe yönelik projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        Başkan Ulutaş, millî ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunan vakfın çalışmalarının önemine değinerek, nazik ev sahipliklerinden dolayı Birlik Vakfı Malatya Şubesi temsilcilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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