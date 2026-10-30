Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş'tan "Enkazdan İmara Malatya" söyleşisi

Başkan Ulutaş, millî ve manevi değerlerin yaşatılmasına katkı sunan vakfın çalışmalarının önemine değinerek, nazik ev sahipliklerinden dolayı Birlik Vakfı Malatya Şubesi temsilcilerine teşekkür etti.

Söyleşide, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları ele alındı. Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması, Akçadağ ilçesinin gelişimi ve geleceğe yönelik projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Birlik Vakfı Malatya Şubesini ziyaret ederek vakıf temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında "Enkazdan İmara Malatya" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

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