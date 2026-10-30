Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 16 yeni araç hizmete alındı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 16 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Seddar Yavuz, deprem sonrası bazı suç türlerinde yaşanan artışların alınan güvenlik tedbirleriyle kontrol altına alındığını ve suç oranlarının 2022 yılının altına düşürüldüğünü belirtti.

Emniyet ve jandarmanın araç ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamaya önem verdiklerini ifade eden Yavuz, güvenlik tedbirlerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ise yeni araçların asayiş, trafik ve suçla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

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Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek araçlar hizmet alanlarına uğurlandı.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, şehit aileleri ve gaziler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.