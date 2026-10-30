Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu 1 şüphelinin üzerinde ve adresinde arama yaptı.

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