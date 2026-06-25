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        Malatya'da bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Malatya'da bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan baykuş yavrusu koruma altına alındı.


        Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırkgöz Sahil Parkı'nda yaptıkları rutin denetim sırasında baykuş yavrusu buldu.

        Zarar görmemesi için baykuş yavrusunu koruma altını alan zabıta ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdi.

        Baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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