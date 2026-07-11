Malatya'da çocuklar için Yeşilyurt Bilim Merkezi'nde etkinlik düzenlenecek

Malatya'da çocukların bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösterecek Yeşilyurt Bilim Merkezi için başvurular 13 Temmuz'da başlayacak.​​​​​​​



Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların bilim ve teknolojiyle tanışması sağlamak amacıyla AR-GE Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Merkezde, çocukların teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle analitik düşünme, problem çözme, tasarım yapma ve üretme becerileri geliştirilmesi hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocukları merkeze davet etti.



Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Geçit, "Projeyle çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenerek kendilerini geliştirecek. Bilimin ışığında büyüyen nesiller, güçlü yarınların en büyük teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Başvurular, Yeşilyurt Belediyesi ile Millet Bahçesi Yeşilyurt Bilim Merkezi'nden yapılacak.

