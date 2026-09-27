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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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