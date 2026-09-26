Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

        Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

        Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

        Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşarak bayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Malatya'da Spor Zirvesi düzenlendi
        Malatya'da Spor Zirvesi düzenlendi
        TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ve eski futbolcular Başkan Er'i ziyaret ett...
        TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ve eski futbolcular Başkan Er'i ziyaret ett...
        Malatya'da kadın hastanın karnından 15 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Malatya'da kadın hastanın karnından 15 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Doğanşehir'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Doğanşehir'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Malatya'da "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" düzenlendi
        Malatya'da "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" düzenlendi