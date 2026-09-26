Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı
Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 26.09.2026 - 17:49 Güncelleme:
Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşarak bayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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