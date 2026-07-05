Malatya'da midesinde uyuşturucu yakalanan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde midesinde uyuşturucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, uygulama noktasında durdurulan bir araçta yaptıkları aramada, şüphelilerin midelerinde 169 kapsül 1 kilo 154 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.