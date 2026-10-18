Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki T.D, ambulanslarla Yazıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Malatya'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Malatya'da 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
        Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı; 1'i ağır 3 yaralı
        Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı; 1'i ağır 3 yaralı
        Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Malatyalı Gazi Zeynal Selağzı'ya EMŞAV'da yeni görev
        Malatyalı Gazi Zeynal Selağzı'ya EMŞAV'da yeni görev
        Başkan Er: "Herkesin mutlu olacağı bir Malatya inşa ediyoruz "
        Başkan Er: "Herkesin mutlu olacağı bir Malatya inşa ediyoruz "
        Malatya'da 373 hafız icazet aldı
        Malatya'da 373 hafız icazet aldı