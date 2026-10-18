Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 18:48 Güncelleme:
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki T.D, ambulanslarla Yazıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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