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        Malatya'da şarampole devrilen UTV'nin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen arazi aracı UTV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Malatya'da şarampole devrilen UTV'nin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen arazi aracı UTV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hakan Bozbey (53) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen UTV, Karadere Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Bozbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bozbey'in cenazesi, Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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