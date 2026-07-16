Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

        Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

        Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

        Malatya'nın Darende ve Doğanşehir ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

        Darende ilçesinde belediye binası önünde başlayan program kapsamında Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla D-300 kara yolu güzergahından etkinlik alanına kadar bayrak yürüyüşü yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hulusi Efendi Erkek Yatılı Kur'an Kursu Müdürü Hafız Tacettin Aslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Kaymakam Sirkeci, konuşmasında 15 Temmuz'un milletin iradesine, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkarak darbe girişimine geçit vermediğini ifade ederek, o gece sergilenen birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceğine yön veren tarihi bir duruş olarak hafızalarda yer ettiğini söyledi.

        Doğanşehir ilçesinde ise program kapsamında şehit aileleri ile gaziler evlerinde ziyaret edildi.

        Daha sonra ilçe mezarlığında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların kabirleri başında dua edildi.

        Ardından Doğanşehir Merkez Camisi'nde, 15 Temmuz şehitleri ile depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

        Günün sonunda Belediye Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        İşte 2 bin yıllık 'olimpik' havuz
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da 15 Temmuz'un 10. yılında sela okundu
        Malatya'da 15 Temmuz'un 10. yılında sela okundu
        Malatya'da otobüs bakım onarım atölyesinde yangın
        Malatya'da otobüs bakım onarım atölyesinde yangın
        Otomobil, trambüs direğine çarptı: Yaralı sürücü ambulanstan kaçtı
        Otomobil, trambüs direğine çarptı: Yaralı sürücü ambulanstan kaçtı
        Kale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Kale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Malatya'da MOTAŞ bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da MOTAŞ bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Malatya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Malatya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı