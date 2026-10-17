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        Yeni Parti'nin Malatya İl Başkanlığı binası törenle hizmete açıldı

        Yeni Parti'nin Malatya İl Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Yeni Parti'nin Malatya İl Başkanlığı binası törenle hizmete açıldı

        Yeni Parti'nin Malatya İl Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Açılış töreninde konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partililere teşekkür ederek, Malatya'da ve Türkiye genelinde iktidar hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

        Emir, "Tüm milletvekilleri sahadayız. Çünkü yeni nesil bir siyaset tarif ediyoruz. Artık Genel Başkan'ın gölgesinde, Genel Merkez'in gölgesinde siyaset devri bitmiştir. Siyasetin yeri meydanlardır, tarlalardır, sokaklardır, üyelerdir, örgütlerdir. İşte emek verenler bu partiyi yönetecek. Biz buna varız, biz buna hazırız." diye konuştu.

        Yeni Parti Genel Sekreteri Yunus Emre de yarım milyondan fazla kişinin partiye üye olduğunu, üyelerin aidat ve bağışlarıyla teşkilatlanma çalışmalarına katkı sunduğunu söyledi.

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        Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise partilerinin her görüşten herkese açık olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından parti binasının açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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