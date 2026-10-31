34 yıl 10 ay hapis cezası olan firari Manisa'da yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 34 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.D.’nin (42) Şehitler Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari hükümlü, saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B. D, daha sonra Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.