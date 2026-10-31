İbrahim Akarsu, Demirci TSO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Manisa’nın Demirci ilçesinde halıcılık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı İbrahim Akarsu, 18 Kasım’da yapılacak Demirci Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İstihdamın artırılması, sanayinin güçlendirilmesi ve Demirci halıcılığının markalaşmasını hedefleyen Akarsu, meslek komitelerinde birlikte yarışacağı meclis üyesi adaylarını da tanıttı.

Demirci’de uzun yıllardır halıcılık sektöründe faaliyet gösteren sanayici ve iş insanı İbrahim Akarsu, Demirci TSO Başkanlığına adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. 20. Dönem Manisa Milletvekili merhum Abdullah Akarsu’nun oğlu olan İbrahim Akarsu, toplantıya meslek komitelerinde yer alan meclis üyesi adaylarıyla birlikte katıldı.

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"Demirci kalbimin attığı şehir"

Demirci’nin kendisi için yalnızca bir memleket olmadığını, aynı zamanda geleceğe duyduğu inancın merkezi olduğunu belirten Akarsu, ilçenin üretim kültürüne katkı sağlayan esnaf ve sanayicilere teşekkür etti.

Ailesinin nesillerdir Demirci halıcılık sektöründe emek verdiğini ifade eden Akarsu, "Siz esnafımız, sanayicimiz, üreticimiz yıllardır bu topraklarda sabırla, azimle çalışarak Demirci’mizin adını yaşattınız. Bugün ben sizin emeğinizin bir parçası olarak buradayım. Ailem de bu hikayenin içinde; nesillerdir Demirci'nin halıcılık sektöründe emek verdik, bu şehrin dokusuna, kültürüne ve ekonomisine katkı sunmaya çalıştık" dedi.

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"Gençlerimize umut olmak ve istihdamı artırmak için yoldayız"

Demirci’nin dünyaca ünlü halıları, el emeği ürünleri ve kirazıyla önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Akarsu, yerel değerlerin korunması ve geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Halıcılık sektörünün markalaşması, sanayinin güçlendirilmesi ve yeni yatırımların ilçeye kazandırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Akarsu, "Halıcılığımızı ve yerel değerlerimizi yaşatmak, atalarımızdan miras kalan bu sanatı dünyaya daha gür sesle duyurmak ve genç nesillere aktarmak için markalaşma yolunda her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Sanayimizi güçlendirmek, mevcut işletmelerin büyümesini sağlamak, yeni yatırımların ilçemize gelmesinin önünü açmak ve en önemli sorunumuz olan istihdamı artırmak için projeler üretiyoruz" diye konuştu.

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Seçim sürecine birlik ve beraberlik anlayışıyla yaklaştıklarını ifade eden Akarsu, "Biz bu yola bir karşı duruşla değil, birlikte duruşuyla çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek güç bölünmekte değil, birleşmektedir; gerçek başarı rekabette değil, dayanışmadadır" ifadelerini kullandı.

8 meslek komitesinin adayları açıklandı

Basın toplantısında Demirci TSO seçimlerinde yarışacak 8 meslek komitesinin meclis üyesi adayları da açıklandı.

Aday listesi şu şekilde oluştu: "1. Meslek Komitesi: Semih Genç, İsmail Abalı, 2. Meslek Komitesi: Mustafa Altındiş, Mehmet Demir, 3. Meslek Komitesi: İsmail Karakaş, Gökhan Gökçe, 4. Meslek Komitesi: Ali Can Dede, Şeref Ortael, 5. Meslek Komitesi: Ramazan Çalı, Fatih Gökhan, 6. Meslek Komitesi: Ahmet Fatih Dilşeker, Üzeyir Akel, 7. Meslek Komitesi: Fahri Aksoy, Mustafa Özdemir, 8. Meslek Komitesi: İbrahim Akarsu, Ziya Arslan."

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18 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde ekibiyle birlikte Demirci için hizmet etmeye hazır olduklarını belirten Akarsu, kendisine destek veren sanayici ve esnafa teşekkür etti.