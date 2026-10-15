Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur'dan Soma Termik Santrali'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur'dan Soma Termik Santrali'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Termik Santrali'nin Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından işletileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 05:52 Güncelleme:
        AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur'dan Soma Termik Santrali'ne ilişkin açıklama

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Soma Termik Santrali'nin Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından işletileceğini bildirdi.

        Baybatur, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ettiklerini, görüşmede Soma'nın ihtiyaçları ve işçilerin talepleri üzerine istişarelerde bulunduklarını belirtti.

        Baybatur, "Soma'da bulunan santralin Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) birlikte işletileceği bu süreçte, Sayın Bakanımıza gösterdiği hassasiyet, ortaya koyduğu gayret ve emekçi kardeşlerimizin taleplerine yönelik yakın ilgisi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Soma ilgili çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Baybatur, termik santralle ilgili sürecin ve bu konudaki taleplerin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Soma Termek Santrali ile ilgili süreç

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 5 Eylül 2025'te, Soma Termik Santrali'nin yeniden çalışmaya başlayacağını ve yeni işletmeciyle yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

        Soma Termik Santrali, TKİ'nin Torku firması ile ticari ilişkisi nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılmıştı.

        Bu yıl 7-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen ilk ihalede teklif verilmezken, 30 Eylül-7 Ekim'deki ikinci ihalede de alıcı çıkmaması üzerine santral birinci alacaklı TKİ'ye kalmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

        Benzer Haberler

        Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
        Manisa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şoför adliyed...
        Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şoför adliyed...
        GÜNCELLEME - Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 2...
        GÜNCELLEME - Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan 2...