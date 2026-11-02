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        Balonlar, kampanyası tamamlanan DMD hastası Rahmi Kerem için uçuruldu

        MANİSA'nın Demirci ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Rahmi Kerem Keskin'in yurt dışındaki gen tedavisine kavuşabilmesi için başlatılan yardım kampanyası 9 ayda tamamlandı. Hedeflenen bağışın toplanmasının ardından ilçe merkezinde düzenlenen kutlamada, rengarenk balonlar gökyüzüne uçuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Balonlar, kampanyası tamamlanan DMD hastası Rahmi Kerem için uçuruldu

        MANİSA’nın Demirci ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Rahmi Kerem Keskin'in yurt dışındaki gen tedavisine kavuşabilmesi için başlatılan yardım kampanyası 9 ayda tamamlandı. Hedeflenen bağışın toplanmasının ardından ilçe merkezinde düzenlenen kutlamada, rengarenk balonlar gökyüzüne uçuruldu.

        Dahiliye Uzmanı Dr. Haluk Keskin ile Çocuk Gelişimi Öğretmeni Atifet Keskin’in üç çocuğundan ortancası olan Rahmi Kerem'e yaklaşık 2 yıl önce DMD teşhisi konuldu. Evlatlarının kas kaybı yaşamadan sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarışan aile, 8 Ocak 2026’da Manisa Valiliği'nden onay alarak yurt dışındaki 2 milyon 900 bin dolarlık tedavi masrafı için yardım kampanyasını hayata geçirdi. Kampanyada, 9 ayda gerekli bağış miktarının toplandı. Aile kampanyanın tamamlanmasının ardından Demirci Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlama yapıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, rengarenk balonlar Rahmi Kerem için gökyüzüne bırakıldı.

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        'TÜM DEMİRCİ HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

        Demirci Devlet Hastanesi'nde 2017-2026 yılları arasında dahiliye uzmanı olarak görev yaptığını belirten Dr. Haluk Keskin, "Değerli Demirci halkı, 2017 ile 2026 yılları arasında, bu güzel ilçemizin hastanesinde görev yaptım, çok güzel anılar biriktirdim. Evladımıza yaklaşık 2 yıl önce DMD tanısı kondu. Ardından 8 Ocak 2026'da Manisa Valiliği'nden izin alıp, 2 milyon 900 bin dolarlık yurt dışı tedavisi için bir bağış kampanyası başlattık. Demirci halkının, meslektaşlarımın, sağlık camiasının, gönüllülerimizin ve hayırseverlerin desteğiyle 9 ayda kampanyamız sonuçlandı. Bugün güzel Demirci ilçemizin Abdullah Akarsu Etkinlik Alanı'nda bu kampanyamızın bitişini, evladımızın tedavi maliyetinin toplanmasının kutlamasını yapıyoruz. Tüm Demirci halkına ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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        TEDAVİ İÇİN ROTA DUBAİ

        Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Keskin, "Yurt dışından bir hastaneyle görüştük. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine gideceğiz. Burada çocuğumuzla ilgili testler yapılacak. Bu esnada Manisa Valiliği, toplanan parayı o hastaneye transfer edecek. Daha sonrasında süreç başlayacak. Çocuğumuzun ilaca uyumluluk testleri olumlu gelirse inşallah ilacı alacak ve sonrasında yaklaşık 2 ay takip edilip fizik tedavi alacak. Ardından inşallah oğlum şifa bulup, dönecek" diye konuştu.

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