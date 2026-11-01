Manisa'da trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de Yusuf Bulut'un (20) idaresindeki 45 ANN 376 plakalı motosiklet Çampınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Bulut ve motosikletteki Mehmet Ender Şen yaralandı.
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ender Şen (20), bugün yaşam savaşını kaybetti.
Bulut'un hastanedeki tedavisi sürüyor.
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