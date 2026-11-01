Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Furkan Keseratar, Cemil Uygül, Batuhan Orhan
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız 12, Cowling 10, Senay Zeybek 1, Yaren Pala, Tuana Kara, Melike Yalçınkaya 2, Selin Temiz, Hatice Öztosun 1, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Nebahat Arğun 8, Dilara Tongar 3, Ronahi Kıran 2
BOTAŞ: Selin Rachel Gül 1, Işık Su Güven 4, Mina Berber 3, İdil Yeniçulha 14, Duygu Özen 7, Sehernaz Çidal 12, Simge Tokmak 9, Akhator 5, Holesinska 11, Clouden, Işılay Eğin 8, Nared 6
1. Periyot: 9-18
Devre: 22-46
3. Periyot: 30-62
MANİSA
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