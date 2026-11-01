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        Şehzadeler Belediyesi'nden temiz şehir için gece gündüz yoğun mesai

        Şehzadeler Belediyesi ekipleri, temiz bir şehir hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ekipleri, çöplerin yanlarına veya kaldırımlara gelişigüzel bırakılan atıkları toplayarak kötü görüntülerin önüne geçiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Şehzadeler Belediyesi'nden temiz şehir için gece gündüz yoğun mesai

        Şehzadeler Belediyesi ekipleri, temiz bir şehir hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye ekipleri, çöplerin yanlarına veya kaldırımlara gelişigüzel bırakılan atıkları toplayarak kötü görüntülerin önüne geçiyor.

        Şehzadeler Belediyesi, daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir ilçe hedefi doğrultusunda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri, rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra çöp konteynerlerinin yanlarına ve kaldırımlara gelişigüzel bırakılan atıkları da toplayarak çevre kirliliğinin ve kötü görüntülerin önüne geçiyor. Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Cadde ve sokakların temiz tutulması için yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle çöp konteynerlerinin çevresine, yol kenarlarına ve kaldırımlara bırakılan atıkları titizlikle topluyor.

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        Şehzadeler Belediyesi’nce konuya ilişkin yapılan çağrıda, temizlik çalışmalarının daha etkili ve sürdürülebilir olabilmesi için vatandaşların da çevre temizliği konusunda duyarlı davranmasının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda, özellikle kullanılmayan koltuk, kanepe, yatak, dolap ve benzeri ev eşyalarının çöp konteynerlerinin yanlarına veya kaldırımlara gelişigüzel bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

        Şehzadeler Belediyesi ekipleri, daha temiz ve yaşanabilir bir Şehzadeler için ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

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