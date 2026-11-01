Manisa FK'da büyük hasret bitti

TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Batman Petrolspor'u 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, 10 maçlık kazanama serisine son verdi. Son galibiyetini 2'nci haftada Van Spor FK karşısında alan siyah-beyazlılar ardından büyük düşüşe geçti. 10 maçta, 6 yenilgi ve 4 beraberlik alarak 1'inci Lig tarihindeki en kötü serisini yakalayan Manisa FK, Batman Petrolspor maçıyla kötü gidişata dur dedi. Maçın 16'ncı dakikasında Pedrinho'nun golüyle gerişe düşen Manisa ekibi Malili golcüsü Cheikne Sylla'nın golleriyle 3 puanı kapıp derin bir nefes aldı. Manisa FK 13 puana yükseldi.

Teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro da takımının başında ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta Mardin 1969 Spor deplasmanından 2-1 yenik ayrılan Maestro, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı. Maestro, cezalı olması nedeniyle basın toplantısına katılamadı. Maestro'nun yardımcısı Nikon El Maestro, fantastik bir maç oynadıklarını belirterek, "Beklediğimiz gibi çok zor bir oyundu. Ancak çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık. Çok fırsat oluşturduk ve 2 gol atarak maçı kazandık. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Bu ligde her maç zorlu" dedi.

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