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        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Mustafa Kemal Paşa Kavşağı'nda Tolga Başaran'ın (35) kullandığı 45 ACU 399 plakalı motosiklet, E.Y. (56) idaresindeki 20 ATE 857 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Başaran'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tırın sürücüsü E.Y. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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