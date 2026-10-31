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        Manisa'da TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tolga Başaran (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Manisa'da TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tolga Başaran (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Erhan Y. (56) yönetimindeki 20 ATE 857 plakalı TIR ile Tolga Başaran idaresindeki 45 ACU 399 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç sürücünün cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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        Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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