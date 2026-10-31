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        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0

        Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Akhisar'da konuk ettiği Sarıyer'i 10 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0

        Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Akhisar'da konuk ettiği Sarıyer'i 10 mağlup etti.

        Maçtan dakikalar

        17. dakikada Vanspor FK'nın sol taraftan geliştirdiği atakta Faruk Can'ın pasına ceza sahası içinde hareketlenen İlkan'ın sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

        35. dakikada Vanspor FK'nın orta sahadan başlattığı atakta topla hızla ilerleyen İlkan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Oliveria'nın plase vuruşunda Sehic topu kornere çeldi.

        87. dakikada Sarıyer'in geliştirdiği atakta Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eze'nin şutu savunma oyuncularına çarparak taca çıktı.

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        88. dakikada orta sahada topla buluşan Ozan Can topu hızla rakip yarı alana taşıyarak sağ çaprazdaki Alhaft'a pasını verdi. Topu soluna çeken Alhaft'in uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

        Stat: Spor Toto

        Hakemler: Berkay Erdemir, Emrah Ünal, Emre Doğu

        Vanspor FK: Abdulsamed Damar, Sinan Kurumuş, N. Oulare, Kadir (Batuhan İşçiler dk. 83), Mehmet Manış (Ozan Kökçü dk. 65), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Faruk Can Genç (Celal Hanalp dk. 83), İlkan Sever (I. Alhaft dk. 71), T. Yenne, A. de Oliveira (Furkan Özhan dk. 83)

        Yedekler: Alperen Uysal, M. Khan, Emre Aytun, Özkan Yiğiter, Medeni Bingöl

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        Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

        Sarıyer: Sehic, Caner Osmanpaşa, Işık Kaan Arslan, Eşref Korkmazoğlu, Üzeyir Ergün, Hasan Emre (Furkan Gedik dk. 46 (B. Poko dk. 71), M. Silva (Batuhan Kör dk. 90), Tunahan Ergül, Mamadou Thiam (Doğancan Davas dk. 71), Emeka Eze, Efecan Karaca (Eren Karadağ dk. 71)

        Yedekler: Furkan Akyüz, Attamah, Erdi Dikmen, Barış Alıcı, Yağız Şen

        Teknik Direktör: Umut Eskiköy

        Gol: Alhaft (dk. 88) (Vanspor FK)

        Sarı kartlar: N. Oulare, Hikmet Çiftçi (Vanspor FK), Tunahan, Doğan Can Davas (Sarıyer)

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