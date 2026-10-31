Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Demir
Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 79 Ada İbik), Lindseth (Dk. 90+1 Fırat İnal), Toure, Osman Kahraman (Dk. 79 Yunus Emre Dursun), Anziani, Benrahou (Dk. 90+2 Vargas), Sylla
Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 64 Mücahit Albayrak), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır (Dk. 88 İmeri), Cissokho (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Biron, Pedrinho, Sousa (Dk.64 Silva), Sami Gökhan Altıparmak
Goller: Dk.16 Pedrinho (Batman Petrolspor) Dk. 34 ve Dk. 63 Sylla (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk.18 Pedrinho (Batman Petrolspor)
MANİSA
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