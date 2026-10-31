Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Otizmli çocukların madalya sevinci

        Otizmli çocukların madalya sevinci

        Manisa Otizm Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Hayatın İçinde Ben de Varım" projesi, düzenlenen törenle sona erdi. Proje kapsamında çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, kapanış töreninde madalyalarını alırken aileleriyle birlikte pasta keserek mutluluklarını paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Otizmli çocukların madalya sevinci

        Manisa Otizm Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Hayatın İçinde Ben de Varım" projesi, düzenlenen törenle sona erdi. Proje kapsamında çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, kapanış töreninde madalyalarını alırken aileleriyle birlikte pasta keserek mutluluklarını paylaştı.

        Manisa Otizm Derneği tarafından 2026 yılında hayata geçirilen "Hayatın İçinde Ben de Varım" projesinin kapanış töreni, Kurşunlu Han’da gerçekleştirildi. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ve özel bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılımını amaçlayan proje kapsamında aylar boyunca spor, müzik, beslenme ve diyet eğitimleri düzenlendi.

        REKLAM

        Törende projeye katılan çocuklara velileri tarafından madalya takdim edildi. Madalya sevincini aileleri ve davetlilerle paylaşan çocuklar, daha sonra hep birlikte pasta kesti.

        Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, törende yaptığı konuşmada projenin yalnızca etkinliklerden ibaret olmadığını, özel çocukların hayatın her alanında yer alabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Aylar boyunca spor, müzik, beslenme ve diyet eğitimleriyle dolu bir süreç geçirdiklerini belirten Güngör, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzündeki huzuru görmek bizim için her şeye bedeldi. Bugün çocuklarımızın boyunlarına taktığımız her bir madalya; onların azminin, ailelerimizin fedakârlığının ve bu yolda inançla yürüyen herkesin ortak başarısının sembolüdür. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel, dayanışmanın çözemeyeceği hiçbir zorluk yoktur" dedi.

        REKLAM

        Dernek olarak çocukların yaşam şartlarını iyileştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Güngör, projenin hayata geçirilmesine destek veren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ulusal Otizm Konfederasyonu Başkanına, Ümit Topçuoğlu ve Ekrem Değirmenci'ye teşekkür etti.

        Güngör, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesine, proje sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelere, eğitmenlere ve gönüllülere de teşekkür ederek konuşmasını, "Onlar hayatın tam içinde, hep bizimle" sözleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0
        Artı Değer Van Spor FK – SMS Grup Sarıyer: 1-0
        Artı Değer Van Spor FK – SMS Grup Sarıyer: 1-0
        Eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve yöneticilerinin de olduğu 4...
        Eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve yöneticilerinin de olduğu 4...
        Manisa BBSK'nın eski yöneticilerine operasyon: 4 gözaltı
        Manisa BBSK'nın eski yöneticilerine operasyon: 4 gözaltı
        34 yıl 10 ay hapis cezası olan firari Manisa'da yakalandı
        34 yıl 10 ay hapis cezası olan firari Manisa'da yakalandı