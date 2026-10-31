Otizmli çocukların madalya sevinci

Manisa Otizm Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen "Hayatın İçinde Ben de Varım" projesi, düzenlenen törenle sona erdi. Proje kapsamında çeşitli etkinliklere katılan çocuklar, kapanış töreninde madalyalarını alırken aileleriyle birlikte pasta keserek mutluluklarını paylaştı.

Manisa Otizm Derneği tarafından 2026 yılında hayata geçirilen "Hayatın İçinde Ben de Varım" projesinin kapanış töreni, Kurşunlu Han’da gerçekleştirildi. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ve özel bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılımını amaçlayan proje kapsamında aylar boyunca spor, müzik, beslenme ve diyet eğitimleri düzenlendi.

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Törende projeye katılan çocuklara velileri tarafından madalya takdim edildi. Madalya sevincini aileleri ve davetlilerle paylaşan çocuklar, daha sonra hep birlikte pasta kesti.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, törende yaptığı konuşmada projenin yalnızca etkinliklerden ibaret olmadığını, özel çocukların hayatın her alanında yer alabileceğini göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Aylar boyunca spor, müzik, beslenme ve diyet eğitimleriyle dolu bir süreç geçirdiklerini belirten Güngör, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin yüzündeki huzuru görmek bizim için her şeye bedeldi. Bugün çocuklarımızın boyunlarına taktığımız her bir madalya; onların azminin, ailelerimizin fedakârlığının ve bu yolda inançla yürüyen herkesin ortak başarısının sembolüdür. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel, dayanışmanın çözemeyeceği hiçbir zorluk yoktur" dedi.

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Dernek olarak çocukların yaşam şartlarını iyileştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Güngör, projenin hayata geçirilmesine destek veren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Ulusal Otizm Konfederasyonu Başkanına, Ümit Topçuoğlu ve Ekrem Değirmenci'ye teşekkür etti.

Güngör, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesine, proje sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelere, eğitmenlere ve gönüllülere de teşekkür ederek konuşmasını, "Onlar hayatın tam içinde, hep bizimle" sözleriyle tamamladı.