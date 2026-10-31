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        Artı Değer Van Spor FK – SMS Grup Sarıyer: 1-0

        1'iNCİ Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Artı Değer Van Spor FK, iç sahada SMS Grup Sarıyer'i 1-0 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 88'inci dakikada Ilias Alhaft'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Van temsilcisi sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Van Spor FK, puanını 13'e çıkardı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Artı Değer Van Spor FK – SMS Grup Sarıyer: 1-0

        1’iNCİ Lig 13’üncü hafta mücadelesinde Artı Değer Van Spor FK, iç sahada SMS Grup Sarıyer’i 1-0 mağlup etti. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 88’inci dakikada Ilias Alhaft’ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Van temsilcisi sahadan 1-0’lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Van Spor FK, puanını 13’e çıkardı. Sarıyer ise 16 puanda kaldı.

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