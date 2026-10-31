Eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve yöneticilerinin de olduğu 4 kişiye gözaltı
MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik 'zimmet' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kulübün eski başkanı ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
MANİSA Büyükşehir Belediyespor’un geçmiş dönem hesaplarına yönelik 'zimmet' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kulübün eski başkanı ve eski yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik 'zimmet' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamaları kapsamında başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M.K., kulübün eski muhasebecisi Ö.K. ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. görevlisi F.K. gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve benzeri kurumlardan elde edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerinin, incelemeye alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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