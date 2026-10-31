Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 2 - Batman Petrolspor: 1

        Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 2 - Batman Petrolspor: 1

        Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 21 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 2 - Batman Petrolspor: 1

        Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 21 mağlup etti.

        Maçtan dakikalar

        16. dakikada Oğuz'un vuruşunda top Manisa FK savunmasından döndü. Dönen topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 01

        19. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Vedat ile karşı karşıya kalan Biron'un şutunda savunma kale çizgisinin hemen önünde topu kornere gönderdi.

        35. dakikada sağ çaprazdan Osman Kahraman'ın ortasında Sylla'nın vuruşunda top direkten döndü. Dönene topu Sylla ağlarla buluşturdu. 11

        53. dakikada Ömürcan'ın hatalı pasıyla topu kazanan Sylla, ceza sahasının önüne kadar ilerledi. Sylla, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayının önünden yaptığı vuruşunda kaleci Birkan, gole izin vermedi.

        REKLAM

        63. dakikada Herelle'nin orta alanın sağ tarafından sol kanada uzun pasında topla buluşan Benrahou, topuk pası yaptığı arkadaşı Anziani'ye sol çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Birkan'dan sekerek direkten dönen topu takip eden Sylla, yaptığı kafa vuruşuyla yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. 21

        Stat: 19 Mayıs

        Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Emir

        Manisa Futbol Kulübü: Vedat, Yasin, Herelle, Atakan, Osman Kaynak (Ada dk. 79), Lindseth (Fırat dk. 90+1), Toure, Osman Kahraman (Yunus Emre Dursun dk. 79), Anziani, Benrahou (Vargas dk. 90+2), Sylla

        Yedekler: Yüksel, Yunus Emre Köse, Lemina, Emre, Bircan

        REKLAM

        Teknik Direktör: Nestor El Maestro

        Batman Petrolspor: Birkan, Polat (İmeri dk. 87), Metehan, Doria, Ömürcan (Mücahit dk. 64), Pedrinho, Oğuz (Gökhan dk. 77), Cissokho (Emirhan dk. 87), Benny (Da Silva dk. 64), Gökhan, Biron

        Yedekler: Çağlar, Karahan, Karan, Devran, Turgut

        Teknik Direktör: Selçuk Şahin

        Goller: Pedrinho (dk. 16) (Batman Petrolspor), Sylla (dk. 35 ve 63) (Manisa FK)

        Sarı kart: Lindseth (Manisa FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Akhisar'da zeytin rekoltesi geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttı
        Akhisar'da zeytin rekoltesi geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttı
        Otizmli çocukların madalya sevinci
        Otizmli çocukların madalya sevinci
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0
        Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0
        Artı Değer Van Spor FK – SMS Grup Sarıyer: 1-0
        Artı Değer Van Spor FK – SMS Grup Sarıyer: 1-0
        Eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve yöneticilerinin de olduğu 4...
        Eski Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı ve yöneticilerinin de olduğu 4...
        Manisa BBSK'nın eski yöneticilerine operasyon: 4 gözaltı
        Manisa BBSK'nın eski yöneticilerine operasyon: 4 gözaltı