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        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından Manisa FK Teknik Sorumlusu Nikon El Maestro: "Çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık" Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: "Maçı kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası"

        Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından Manisa FK Teknik Sorumlusu Nikon El Maestro: "Çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık" Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: "Maçı kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası"

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Batman Petrolspor'u ağırlayan Manisa FK, karşılaşmadan 21 galip ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından Manisa FK Teknik Sorumlusu Nikon El Maestro: "Çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık" Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin: "Maçı kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası"

        Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Batman Petrolspor’u ağırlayan Manisa FK, karşılaşmadan 21 galip ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

        Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro’nun cezalı olması nedeniyle basın toplantısına katılan Teknik Sorumlu Nikon El Maestro, maçın zorlu geçtiğini belirterek "Beklediğimiz gibi çok zor bir oyundu. Ancak çok iyi ve fantastik oynadığımız için bu maçı kazandık. Çok fırsat oluşturduk ve 2 gol atarak maçı kazandık. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Bu ligde her maç zorlu. Ankara maçı için de hazırlıklara başlıyoruz" dedi.

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        Batman Petrolspor cephesi

        Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ise, "Üzgünüz. Maçı kaybedecek bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Özellikle ilk 30 dakika çok iyi oynadığımız bir oyunda maalesef ikinci golü bulamadık. Çok net goller kaçırıp rakibi de oyuna ortak ettik. Daha önce oyunu bitirebilirdik. Ama bize yakışmayan bir skor oldu açıkçası. Maçtan önceki havamız, oyuncuların isteği açıkçası yerinde ve iyiydi. Ama sonuç olarak kaybettik. Manisa'yı tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki süreçte de tekrar hafta hafta giderek kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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