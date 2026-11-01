Manisalılar Göksel şarkılarıyla Cumhuriyet'i kutladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Göksel konseri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Göksel konseri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği halk konserinde pop müzik sanatçısı Göksel sahne aldı. Hava muhalefeti nedeniyle 31 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Konsere katılan vatandaşlar sanatçının sevilen şarkılarını hem seslendirdi hem de şarkılara eşlik etti. Sanatçı Göksel, Manisalılarla daha önce buluşmanın planladığını ancak hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştiğini ve Manisa’da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Sanatçı Göksel’e hediyeler
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Göksel‘i Manisa’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Deste, Göksel’e Manisa’ya özgü çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti. Hediye takdiminin ardından sevilen sanatçı Göksel bir süre daha sahnede kalarak sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi.
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