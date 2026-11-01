Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisalılar Göksel şarkılarıyla Cumhuriyet'i kutladı

        Manisalılar Göksel şarkılarıyla Cumhuriyet'i kutladı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Göksel konseri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Manisalılar Göksel şarkılarıyla Cumhuriyet'i kutladı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Göksel konseri, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği halk konserinde pop müzik sanatçısı Göksel sahne aldı. Hava muhalefeti nedeniyle 31 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Konsere katılan vatandaşlar sanatçının sevilen şarkılarını hem seslendirdi hem de şarkılara eşlik etti. Sanatçı Göksel, Manisalılarla daha önce buluşmanın planladığını ancak hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleştiğini ve Manisa’da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Sanatçı Göksel’e hediyeler

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Göksel‘i Manisa’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Deste, Göksel’e Manisa’ya özgü çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti. Hediye takdiminin ardından sevilen sanatçı Göksel bir süre daha sahnede kalarak sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından Manisa FK Teknik Sorumlusu N...
        Manisa FK - Batman Petrolspor maçının ardından Manisa FK Teknik Sorumlusu N...
        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa FK - Batman Petrol Spor: 2-1
        Manisa FK - Batman Petrol Spor: 2-1
        Manisa'da TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa'da TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü