Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 mağlup etti.
Giriş: 01.11.2026 - 17:25 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 mağlup etti.
Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediye Spor Kulübü, 19-14 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarının ardından Üsküdar Belediye Spor Kulübü, sahadan 28-27 galip ayrıldı.
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